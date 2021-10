Otra vez. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), informó que puso 4 sanciones a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) Junín por incumplir el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir (RSELIC), por ende, quedó inhabilitado para brindar el servicio de evaluación para exámenes de manejo y conocimiento (reglas) en todos sus locales.

Cuatro faltas

De acuerdo a la Sutran, la DRTC Junín cometió las siguientes infracciones: no registrar, y/o no transmitir en línea y en tiempo real al Sistema Nacional de Conductores, y/o no grabar las imágenes sobre el inicio, desarrollo y conclusión de las evaluaciones; suspender las actividades incumpliendo el procedimiento establecido (2 veces) y no conservar las grabaciones en video respecto del inicio, desarrollo y conclusión de las evaluaciones, por el plazo establecido en el presente reglamento. Las sanciones están por 7, 10 y 15 días.

En esa línea, el tema de discusión ahora es hasta cuándo será la inhabilitación. Si se da la sanción más alta de 15 días o la sumatoria de todas que sería de 39 días.

Al respecto, la titular de la DRTC-Junín, Helen Díaz Herrera, dijo que viajará a Lima para pedir a funcionarios tanto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de la Sutran que la sanción sea de 15 días y la atención se reanude antes de fines de octubre. “A diario la DRTC atiende a unos 600 postulantes en evaluaciones de manejo y conocimiento”, precisó. Por ello, decenas de postulantes protestaban en el exterior de la institución y muchos exigían que los atiendan. Había malestar y desconcierto en los transportistas.

Asimismo, la funcionaria, señaló que se realizará el pedido formal ante el MTC, para ampliar la vigencia de los brevetes hasta marzo de 2022, esto para dar más tiempo a los conductores y que hagan sus trámites y no se vean perjudicados.

En tanto, la Sutran, precisó que las resoluciones de sanción fueron notificadas vía casilla electrónica el pasado 14 de setiembre de 2021. Además, que la DRTC no formuló descargos contra la imputación de cargos, así como tampoco presentó información o documentación contra las mismas. Díaz Herrera, aceptó que se trata de infracciones insubsanables cometidas de enero a marzo de 2020. “Durante la intervención de la fiscalía se incautó equipos, entonces era imposible presentar lo que la Sutran pide”, dijo.

Finalmente, la atención en ventanilla para trámites de duplicado, recojo de licencias, revalidación de licencias A-1 y trámites de licencia A-IV se van a atender con normalidad.