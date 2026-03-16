Es innegable la precariedad del hospital El Carmen, que pasó de sufrir deficiencias de infraestructura por su antigüedad a registrar, en la última semana, denuncias por la presencia de hormigas en la UCI Pediátrica y cucarachas en el área de Nutrición.

Tras estos incidentes, el Consejo Regional de Junín ha puesto en la mira al director del nosocomio, Christian Matamoros, quien mañana deberá demostrar qué acciones tomó para controlar la crisis que pone en riesgo a decenas de pacientes.

“Hemos requerido su presencia para que dé cuenta de las acciones realizadas para controlar la incidencia de hormigas, cucarachas y filtraciones. Si su respuesta no es solvente y no demuestra que está enfocado en dirigir el hospital, iniciaremos una interpelación con miras a una censura”, anunció la consejera Kelly Flores.

Para la consejera, la gestión de Matamoros al frente del hospital se ha caracterizado por sus continuas ausencias bajo excusas de ‘gestiones’ o ‘comisiones de servicio’.

“Su ausencia ha sido sumamente notoria; se le ve a la directora adjunta de manera recurrente, pero en el caso del director, su acción es prácticamente invisible. Esto preocupa porque hablamos de un hospital que tiene la mayor capacidad resolutiva para la atención del binomio madre-niño”, señaló Flores.

Sin avance

La solución a esta crisis, la entrega de la nueva infraestructura en la Av. Calmell del Solar, parece aún estar lejos, pues el avance alcanza apenas un 70%.

“La última fecha que plantearon fue mayo del 2026; ya estamos en marzo y, conforme va la situación, se va a seguir prolongando”, finalizó.