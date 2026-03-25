El director encargado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), Hugo Lozano, advirtió que la falta de educación de calidad sigue siendo uno de los principales factores que frenan al país.

“País que no se educa es un país condenado a subdesarrollo y nuestro país no llega a gastar ni el 6% del PBI en la educación”, sostuvo, al señalar que el Perú mantiene uno de los niveles más bajos de inversión educativa, lo que limita la competitividad profesional y el avance científico.

El director también enfatizó la necesidad de que la ciudadanía evalúe con mayor rigor a los candidatos políticos, no solo por sus propuestas, sino también por su formación y valores.

“El requisito fundamental para nuestros gobernantes es la capacidad”, afirmó, aunque precisó que ello no es suficiente si no va acompañado de ética y compromiso social.

“Si una persona es corrupta, por muy capacitada que sea, no es lo adecuado para nuestra sociedad”, remarcó.

Asimismo, subrayó que una adecuada formación académica permite mejores soluciones a los problemas públicos.

“Si una persona está bien preparada, va a dar mejores alternativas de solución”, indicó, al advertir que la improvisación en la gestión pública genera decisiones poco viables técnica y económicamente. En esa línea, insistió en que el nivel educativo de las autoridades incide directamente en la calidad de vida de la población.

Finalmente, la autoridad académica afirmó que apostar por la investigación y la formación académica, especialmente a nivel de posgrado, es clave.

“Si apostamos en educación, en dos o tres generaciones vamos a estar en el sitial que nos merecemos”, indicó.

La autoridad reveló que la demanda de estudios de posgrado se redujo en un 37% y cuestionó la masiva creación de nuevas universidades.