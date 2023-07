El Comando Unitario de Lucha de la región Junín programó movilizaciones ciudadanas en Huancayo, el 19 de julio, en respaldo a quienes macharán en Lima; además en la capital anuncian la “Toma de Lima”, en contra del gobierno de Dina Boluarte. Ante este panorama, el titular de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Directur) Junín se pronunció y advirtió que esto podría traer graves consecuencias para el turismo en la región.

“El anuncio de las protestas generan preocupación para el sector turístico, aún no sabemos cuál será la magnitud del paro en Lima; esperemos que no bloqueen las carreteras. Estamos cerca de las Fiestas Patrias, y los turistas podrían cancelar sus viajes. Hay que exhortar a los gremios que participarán en el paro, que sea pacífico y no se extienda por varios días”, manifestó el titular de la Dircetur Junín, José Álvarez Ramos. Agregó que, los empresarios pueden estar preparados para recibir a los turistas, pero estos últimos deciden si viajan o no. “Dependerá mucho de lo que se registre el día del paro, de su magnitud”, advirtió.

De otro lado, respecto a la proyección de visitantes por Fiestas Patrias, adelantó que se reunirá con la Comisión Multisectorial para evaluar las metas. “Estamos trabajando en el sector, por ejemplo, con Concepción y Chanchamayo para que construyan sus teleféricos, queremos desarrollar nuevos lugares turísticos, así establecer la ruta de Satipo hacia el Machupicchu (Cusco), entre otros, todo esto para diversificar la oferta turística”, concluyó.