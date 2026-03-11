La Dirección Regional de Salud Junín (DIRESA) desplegó brigadas de intervención en la provincia de Chanchamayo para prevenir brotes de enfermedades tras las inundaciones provocadas por las intensas lluvias que afectan a la selva central.

Las acciones se concentran en el sector Pampa del Carmen, donde se reportó acumulación de agua en viviendas, calles y espacios públicos en zonas como Ciro Alegría, avenida Italia, parque Bolognesi, Las Lomas y María Pía. En estos puntos, el personal sanitario realiza evaluaciones de daños y brinda orientación a las familias afectadas.

La autoridad sanitaria advirtió que, tras este tipo de emergencias, suelen incrementarse casos de infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel y problemas respiratorios debido al contacto con aguas contaminadas. Por ello, se recomienda consumir agua hervida o tratada, mantener una adecuada higiene de manos y evitar el contacto con aguas estancadas.

Asimismo, brigadistas vienen brindando primeros auxilios psicológicos a los afectados, mientras que las personas con malestares físicos o síntomas de ansiedad pueden acudir al Centro de Salud La Merced o a los establecimientos médicos cercanos para recibir atención.