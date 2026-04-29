En el Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo creada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que se celebra cada 28 de abril, en Perú todavía estamos lejos de cumplir estrictamente con las normas laborales, así lo denunció el dirigente del Consejo Nacional de la Federación de Construcción Civil, Máximo Rojas.

Esta importante fecha, no puede ser tomado a la ligera, según detalló Rojas, ya que a pesar de todas las campañas que se iniciaron desde el 2011, cuando se aplicó la norma de seguridad y salud en el trabajo, siguen dándose accidentes, que en varios casos cobran vidas humanas.

“El principal de toda obra, son los trabajadores y es el que más se debe cuidar, en lo concerniente a su integridad física, salud y otros porque depende de eso se tiene la productividad. Lo que reclamamos nosotros es que, tanto las empresas como el Estado deben hacer funcionar bien estas normas (...) muchas veces hay negligencia y subcontratos que se hacen a obreros sin beneficios o seguros”, dijo el dirigente.

Por su parte el superintendente Nacional de Fiscalización Laboral, Edgar Vallejos Florian, realizó inspecciones en algunas obras de Huancayo.

“A nivel nacional logramos, en total, más de 14 millones de soles en pagos a los trabajadores, por incumplimiento de materia sociolaboral. A ellos (trabajadores) se le debe respetar de acuerdo a su condición”, dijo Vallejos.

Por su parte el director de Derechos Humanos Seguridad y Salud en el Trabajo, de la DRTyPE, Luis Herrera, detalló que se vienen realizando charlas a las empresas y trabajadores pa ra el cumplimiento de estas normas en el privado y estatal.