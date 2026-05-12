Momentos de tensión y alarma se vivieron la mañana del 12 de mayo en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión de Huancayo, luego de que una agente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizara un disparo accidental dentro de las instalaciones del centro de salud. El hecho ocurrió en el área de Medicina Física y Rehabilitación, donde se encontraban pacientes, familiares y personal médico esperando atención.

Según informó el director del hospital, Gustavo Llanovarced Damián, la agente penitenciaria habría manipulado su arma de fuego cuando se produjo el disparo. De acuerdo con las primeras investigaciones, la trabajadora cumplía funciones de resguardo de internos que habían sido trasladados al nosocomio para recibir tratamiento especializado, situación que generó preocupación entre los presentes tras escucharse la detonación.

Luego del incidente, la agente fue trasladada a la Comisaría de Huancayo para las diligencias correspondientes y determinar responsabilidades. La dirección del hospital indicó que el hecho puso en riesgo la integridad de pacientes y trabajadores, por lo que exhortó a reforzar los protocolos de seguridad y manejo de armamento dentro de establecimientos de salud. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni daños materiales de consideración.