La fuerte lluvia del último sábado 28, que inició en horas de la tarde y duró hasta las 8 de la mañana del domingo 29, dejó incomunicada a la población de los distritos de Marco, sus anexos de Tragadero, Muquillanqui, entre otros, y del distrito arqueológico de TunanMarca, con la capital de provincia de Jauja.

El puente vehicular a unos pocos metros entre el empalme de Pachascucho que tiene como destino al anexo de Tragadero, ha colapsado y fue sumergido en el río, producto de la permanente humedad que venía dañando dicha estructura y las intensas lluvias.

En el valle de Yanamarca se han inundado cultivos agrícolas ( papa, maíz, habas) y pastizales de consumo para el ganado. El subprefecto distrital de Marco, Jherson Briceño Fabián,indicó que también fueron afectadas alrededor de 20 viviendas rústicas y han muerto animales menores.

Pobladores manifiestan que ya son cuatro años consecutivos que vienen siendo afectados y que hasta la fecha, no existe un plan de drenaje de dichas aguas, pese a haber tenido hasta siete reuniones, mesas de diálogo con instituciones como el Gobierno Regional de Junín, Indeci, Cenepred, Autoridad Nacional del agua y otros.

“Todo queda en papeles“, señalaron.