La lucha contra la criminalidad es una tarea constante, por ello el coronel PNP Angel Leo Mendoza, jefe de la Divincri, en el día de la de la Investigación criminal pidió a los investigadores a ser integros, con sólidos valores y vocación de servicio.

“Debemos trabajar en equipo, con transparencia, disciplina e integridad”, dijo el jefe policial. Leo Mendoza dio un balance sobre las acciones realizadas. En este periodo del 2026, se realizó 970 operativos con 761 requistoriados capturados, 265 detenidos por cometer delitos; de dieron 116 medidas de prisiones preventivas entre ellos la de 2 extranjeros.

Asimismo, refirió que se desarticuló 2 organizaciones criminales, se desarticuló 38 bandas delictivas; se incautó mil 760 cleulares, 4 armas de fuego, 766 explosivos. Se confiscó 7 kilos 400 gramos de marihuana, 31 kilos de PBC y 178 kilos 702 gramos de cocaína.

El jefe de la Divincri destacó la desarticulación de las bandas: “Los Peperos de El Tambo”, “Los Tecnológicos del Mantaro” responsables de 14 hechos delictivos de robo con 17 detenidos, tres de ellos policías; la banda “Los Matacarros de Chilca”, “Los terribles Aldos” que robaban casas en Huancayo.

También se esclareció los asesinatos de Ovidio Romero Mallma (48), quien fue apuñalado y encostalado; el crimen del menor Milan T.Q. (13), atacado por otro menor.

En cuanto a mercados ilegales se desarticuló 3 bandas por mercadería falsificada e incautó más de 3 millones de soles en prendas, se confiscaron 22 vehículos. Asimismo, en Sangani y Chanchamayo, los detectives esclarecieron los homicidios del alcalde de Coviriali Hiroshi Ureta Campos y Carlos Chirote; los feminicidios de Marcelina Taipe M. , Alicia Gamarra T.