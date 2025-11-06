Fueron los 12 minutos más largos de sus vidas. Cuando Daniel y Yuliana paseaban a sus mascotas, cerca a la Corona del Fraile, seis delincuentes los atacaron a las 3 de la tarde. Los facinerosos que portaban dos armas de fuego y tenían cuchillos, les exigían que entreguen todos sus bienes. “Colaboren, sabemos dónde viven y quiénes son”, les advirtieron mientras los ataban y ponían de rodillas.

A Daniel M.R. (43), lo golpearon y colocaron una bolsa negra en la cabeza, para que revele las claves de sus tarjetas; mientras que a Yuliana (33), la ataron con la soga de su can.

Los asaltantes que cubrían sus rostros con mascarillas y pasamontañas, les quitaron sus zapatillas a los novios y cuando pretendían hacer los retiros, Kira (can de raza American Bully), comenzó a ladrar e intentó morder a uno de los delincuentes.

Ello sirvió para que la joven administradora grite con todas sus fuerzas, pidiendo auxilio y los ladrones huyeron.

“Creí que nos iban a matar. Cuando fui a la Policía a denunciar me dijeron para qué vas a ese lugar, si allí matan, roban y violan. Si eso sucede por qué no patrullan por la zona”, dijo apenada la agraviada, quien vive cerca de la zona y paseaba a sus mascotas Kiara y Yuki.

En este cerro ubicado a espaldas del Polideportivo de la Universidad Peruana Los Andes (UPLA), en la Urbanización La Floresta, han desvalijado al varios jóvenes desde el 2019 y han matado a un policía.