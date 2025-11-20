Cuidado. Si va a comprar o vender un carro por redes sociales o Marketplace de Facebook tome sus precauciones, porque podría ser blanco de hábiles delincuentes que estafan a los vendedores y los compradores. En lo que va de este año 2025, en la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo y la unidad de crimen organizado se han registrado 11 denuncias y una última en la comisaría de El Tambo.

Los ciudadanos estafados habrían depositado entre S/29 mil hasta S/42 mil a las cuentas de los malhechores. Entre los maleantes está una supuesta abogada que simula ser la asesora del comprador. Las pérdidas económicas superan los S/330 mil .

Los casos

El 16 de setiembre, Yusbel Ccanto, publicó la venta de su Kia a 42 mil soles, por la plataforma Marketplace . Poco después, una mujer lo contacta, señalando que tenía un cliente interesado en la unidad y pide más fotografías y características del vehículo.

“Me dijo que era su asesora y que estaba interesada en el vehículo, que podría pagar 27 mil soles, yo le dije que el carro cuesta 42 mil soles. Luego me volvió a llamar diciendo que comprarían el auto en 41,500 soles”.

Tras llegar a un acuerdo, acudieron a una notaría de Chilca, pero antes de firmar los documentos, se hizo la transferencia de 27 mil soles a nombre Paola Cruz.

Al final el que vendía su carro no recibió ni un sol y los que querían comprar perdieron los 27 mil soles, los timadores se llevaron el dinero.

Otra víctima de los estafadores que operan a nivel nacional fue la negociante de iniciales L.E.E. (32), quien hace 4 días, se interesó en un aviso de la venta de una camioneta Sportage que se ofertaba a 29 mil soles, contacto con los dueños y una ‘abogada’, fueron a ver el carro y se citaron en la notaria Espinoza.

Allí se contactó la abogada y la supuesta dueña para la transferencia, pero la propietaria Juliana O.P., llegó asegurando que no le depositaron el dinero y no le entregarían el vehículo.

En medio del alboroto, los compradores llamaron a la Policía que retuvo al agente Virgilio O.A., padre de la propietaria de la camioneta. De acuerdo a la PNP, la negociante y el suboficial habrían sido sorprendidos por los facinerosos.

“Estamos desesperados el dinero fue transferido a un tal Manuel Muñigo que es de Ucayali. Queremos recuperar el dinero”, dijo la agraviada. Un tercer caso, sucedió el martes, luego que Ronaldiño R.V. (26), denunció que fue timado y acusaba a Nilda A.R. (41).

Según el denunciante, por una aplicación de ventas de vehículo en Facebook, se contactó con ‘Fernanda Gaby’, quien le dice que es abogada y que el vehículo lo vendía a 27 mil soles.

El joven confiado depositó los 25 mil y al no recibir ninguna respuesta, trató de congelar el deposito, pero ya habían retirado. Los efectivos de la Divincri mencionaron que en Huancayo hace tres años se vienen registrando este tipo de estafas. Ya suman las 30 las denuncias y 12 solo este 2025.