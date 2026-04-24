Un docente que fue operado por una hemorroide en el hospital EsSalud, denunció que lo dieron de alta pese a su estado y terminó regresando de emergencia por una hemorragia.

“Me dijeron que me vaya a trabajar, que no había problema y no hacía falta un descanso médico, solo que me debería lavar con agua y jabón”, afirmó Pedro Vilca, quien inició viaje hacia su centro de labores en Pariahuanca, pero comenzó a sangrar en el trayecto. Al volver al hospital, asegura que no fue atendido de inmediato.

“Estaba en un charco de sangre y no me querían atender a pesar que estaba con una hemorragia muy fuerte. Pude haber muerto ahí”, señaló.

El profesor cuestionó que el médico tratante tampoco le otorgara el descanso médico. “Sigo mal, sigo sangrando, hasta cuándo estaré así”, denunció, exigiendo que se investigue el caso.