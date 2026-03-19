Francisco Ricardo Orihuela Huaynalaya (45), dejó su natal Orcotuna, donde es muy querido, para dictar clases como maestro rural en la Unidad de Gestión Educativa Local Intercultural Bilingüe Cenepa en el Amazonas. Francisco enrumbó a la alejada localidad y desapareció en el río Comainas del distrito del Cenepa, en el sector de Numpatkai, cuando se trasladaba para iniciar el año escolar en una zona de difícil acceso.

El accidente ocurrió cuando la embarcación tipo “peque peque” naufragó tras chocar contra una palizada arrastrada por la fuerte corriente. De los tres ocupantes, dos se salvaron tras luchar contra la corriente.

El motorista pudo nadar hasta la orilla, mientras que el docente Walter David Román Saavedra (28), se mantuvo a flote aferrándose a un bidón de plástico hasta ser rescatado. Lamentablemente, el profesor de educación física Francisco Orihuela, fue arrastrado por la corriente.

Llanto de familia

Según se conoce, el 14 de marzo, los docentes se dirigían a la comunidad de Pampaenza para asumir plazas, ellos partieron a las 6:00 de la mañana desde el puerto Yuwinsa, sin imaginar que la muerte acechaba.

Tras el accidente, también se perdieron varias pertenencias de valor como laptops, celulares, ropa y otros objetos personales.

Los familiares y amigos piden apoyo para las labores de búsqueda del profesor desaparecido. En Orcotuna, familiares y amigos hicieron una vigilia en la plaza, rezando para encontrar al docente.