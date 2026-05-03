Dos riñones y una córnea donó la familia de un paciente que terminó en Huancayo con un cuadro de muerte encefálica. El Seguro Social de Salud (EsSalud) logró ejecutar este fin de semana dos operativos de donación de órganos y tejidos en simultáneo que permitieron devolver la esperanza a cinco personas que aguardaban una segunda oportunidad para seguir viviendo.

El despliegue médico hizo posible que cuatro pacientes recibieran un trasplante de riñón y que un asegurado recuperara la visión gracias a un trasplante de córnea. Detrás de cada intervención, realizada en diversos hospitales de la red nacional, hay historias que vuelven a empezar y decisiones generosas que trascienden el dolor de la pérdida.

Este logro fue resultado del trabajo de las Unidades de Procura de Lima y del hospital Ramiro Prialé de Huancayo. Sus equipos actuaron con rapidez y un alto nivel técnico, demostrando que la vocación de servicio puede convertir momentos difíciles en oportunidades para salvar vidas.

El gerente de Procura y Trasplante de EsSalud, Pedro Padilla, destacó la importancia de estos procesos. A la fecha, EsSalud ha alcanzado los 90 trasplantes en lo que va del 2026, reflejando el esfuerzo sostenido del sistema de donación y un impacto directo en la reducción de la lista de espera. Ambos operativos reflejan la capacidad de respuesta del sistema de procura y trasplante de EsSalud, donde los equipos médicos, trabajan en conjunto.