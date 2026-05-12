Una camioneta que trasladaba a una familia desde Junín con dirección a Huancayo se despistó a la altura del kilómetro 22 de la carretera Los Reyes – Junín, en el sector de Las Vegas. El accidente dejó a dos primos heridos, quienes fueron auxiliados y trasladados de emergencia al Hospital de EsSalud de La Oroya para recibir atención médica.

Según las primeras informaciones, el vehículo perdió el control por causas que aún son materia de investigación. Testigos y transportistas que transitaban por la zona ayudaron en las labores de auxilio mientras llegaban las autoridades y personal de salud para atender a los ocupantes de la unidad accidentada.

Horas antes, otro accidente de tránsito se registró en el kilómetro 152 de la Carretera Central, en el tramo La Oroya – Lima, sector Pachacayo. En este hecho, un automóvil también se despistó dejando dos personas heridas. Ambos accidentes volvieron a poner en alerta a los conductores que circulan por las vías de la región Junín debido a los constantes despistes registrados en las últimas horas.