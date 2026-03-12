Un anciano y un joven cayeron del segundo piso, uno de ellos falleció. Este lamentable caso se registró ayer a las 6:00 de la mañana en el Jr. Bolognesi N° 655, en la provincia de Concepción. Ante el llamado de auxilio, los serenos acudieron rápidamente y hallaron a Pedro Guzmán (93), tirado en el piso, en medio de un charco de sangre.

Fue evacuado al IREN Centro, donde el médico de turno Dante Reymundo Veliz, solo confirmó su deceso. El cadáver del longevo fue internado en la morgue del centro de salud, para la necropsia de ley.

Otro accidente se suscitó a las 17:00 horas, cuando los serenos de El Tambo, recibieron una llamada telefónica a la central de emergencias, donde un grupo de transeúntes pedían ayuda.

Un estudiante había caído del segundo piso de su vivienda ubicada en la Av. Francisca de la Calle y el Jr. Las Begonias. Al llegar, los agentes encontraron en la vereda, tirado en el piso a Milton Antonio (19), quien manifestó que se encontraba en el segundo piso, tendiendo su ropa limpia, al dar un mal paso perdió el equilibrio y cayó al vacío.

Tras la fuerte caída, Milton quien tenía lesiones en la cabeza, cadera, hombro del lado derecho y heridas en el rostro, tuvo que ser inmovilizado por personal del SAMU que lo trasladaron al hospital Daniel Alcides Carrión.