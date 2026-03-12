Un adulto mayor falleció tras caer del segundo piso de una vivienda en el jirón Bolognesi N.º 655, en la provincia de Concepción, región Junín.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando personal de serenazgo acudió al lugar tras recibir un llamado de emergencia.

Al llegar, los agentes encontraron a Pedro Guzmán, de 93 años, tendido en el piso y en medio de un charco de sangre.

El anciano fue evacuado de inmediato al IREN Centro, donde el médico de turno Dante Reymundo Véliz confirmó su fallecimiento.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del establecimiento de salud para realizar la necropsia de ley y determinar las causas exactas del deceso.

Estudiante resulta herido tras caída en El Tambo

Horas más tarde, alrededor de las 17:00, se registró otro accidente similar en el distrito de El Tambo.

Serenos de la jurisdicción recibieron una llamada de transeúntes que alertaban sobre un joven que había caído del segundo piso de su vivienda ubicada en la avenida Francisca de la Calle con el jirón Las Begonias.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron en la vereda a Milton Antonio, de 19 años, quien relató que se encontraba en el segundo piso tendiendo ropa cuando perdió el equilibrio y cayó al vacío.

Joven fue trasladado al hospital Carrión

Tras la caída, el estudiante presentaba lesiones en la cabeza, cadera y hombro derecho, además de heridas en el rostro.

Personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) lo inmovilizó en el lugar antes de trasladarlo al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde quedó internado para recibir atención médica.

Las autoridades continúan evaluando las circunstancias de ambos accidentes.