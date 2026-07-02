El panorama era desolador. A lo largo de la pendiente de más de 50 metros permanecían esparcidas las partes del vehículo que se despistó, provocando la muerte de dos personas que, como cualquier otro día, habían salido de sus hogares para cumplir con su jornada laboral, pero encontraron la muerte en el camino.

El accidente ocurrió en la ruta Expansión–Churcampa–Pampas, en la región Huancavelica, luego de que la unidad en la que viajaban se despistara durante la madrugada de ayer. En el vehículo se trasladaban varios pasajeros, entre ellos Andy Páucar e Isai Irineo Ramón Muñoz.

En la zona del accidente se hallaron documentos de identidad de este último, lo que permitió identificarlo como trabajador de la empresa OCP, al igual que sus compañeros de viaje.

Según las primeras versiones, la unidad que se despistó cerca del sector Lechuguillas los trabajadores habían partido desde Expansión Cobriza con destino a Huancayo para cumplir con sus labores.

Diligencias

Hasta la carretera que conecta Cobriza con Huancayo llegaron agentes de la Policía Nacional para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas del accidente.

Asimismo, los heridos fueron evacuados de emergencia al Hospital de Pampas, donde reciben atención médica. Transportistas de la zona señalaron que la serpenteante carretera ha sido escenario de numerosos accidentes debido a diversos factores, entre ellos el deterioro de la vía.