Tras la histórica clasificación de Unión Juventud Pomacocha, que llevó, luego de 20 años, a un equipo de la provincia de Yauli - La Oroya, a estas instancias de la Copa Perú, el director técnico del equipo resaltó el trabajo de los jugadores.

“Gracias al esfuerzo de los chicos, se logró lo que nosotros queríamos. También a la comunidad de Pomacocha que no brinda su respaldo”, dijo el estratega Luis Arenas.

El capitán Ruffo Sancho, también fue otro de los aportantes a esta clasificación.

“Gradecido con todos. Un equipo que salió de la nada y se hizo historia para Yauli”, señaló.