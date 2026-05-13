En un jardín frente al servicio de medicina física y rehabilitación del hospital Carrión, es donde impactó la bala perdida del revolver que llevaba una trabajadora del INPE.

Ayer, la servidora penitenciaria que estaba resguardando a la reclusa Shirley Silva Padilla (la gata) del penal de Concepción, habría disparado su arma. La interna no tenía cita en dicha especialidad, por lo que se investiga el motivo de su presencia. La servidora del Inpe hacía el relevo con otro trabajador, lo que implicaba entregar el arma cuando ocurrió el disparo.

En un fotografía tomada por un paciente, se ve que la servidora entrega el arma a otra persona muy cerca al jardín y luego de ello se habría escapado la bala.

Cuando los pacientes acudían a su cita en el servicio de medicina física y rehabilitación, entraron en pánico al escuchar el disparo. Una adulta mayor estuvo muy cerca.

La servidora penitenciaria subió apresurada por las gradas del sótano al piso siguiente, donde están los consultorios externos, pero los trabajadores y pacientes la reconocieron y llamaron al policía, que la intervino y tras varias horas la llevan a la comisaría de Huancayo.

En un comunicado, el INPE menciona que el incidente ocurrió al promediar las 8:05 horas, durante el relevo del servicio de custodia hospitalaria, dentro del hospital.

¿Quién es la gata?

Shirley Silva Padilla fue conocida en 2017 luego de matar a un cocinero a quien acusó de no haberle puesto suficiente pollo en su plato de chaufa.

El hecho ocurrió en Lima, pero ella fue traída a la región Junín para cumplir su sentencia de 25 años. Primero fue llevada al penal de Jauja. Pero hoy en día cumple la pena de cárcel en el penal de Concepción.

Se vulneran protocolos

El director del hospital Carrión, Gustavo Llanovarced Damián, manifestó que se vulneró el protocolo de seguridad. Además, con el impacto de la bala perdida se expuso a los pacientes y al personal de salud.

Aunque no hubo heridos, sí causó pánico. La jefa del servicio de medicina física, Yanina Bravo, pidió tomar acciones por el riesgo a las personas que estaban cerca. Demandó, un flujo de atención más estricto.