Los extraños ruidos despertaron a una madre de familia que vio a un extraño al pie de su cama. El desconocido tenía un cuchillo en la mano y eso asustó a Yadira P.D. (36), quien a gritos despertó a su esposo e hijo de 16 años que resultaron heridos con el puñal, siendo evacuados al hospital Carrión.

El agresor que estaba ebrio fue reducido hasta la llegada de los policías de la comisaría de Huancayo y serenos. Dani Vilcapoma Romero, de 19 años, fue detenido por el presunto delito de tentativa de homicidio.

Durante un operativo, a las 4 de la madrugada, los agentes fueron alertados de la retención de un sujeto, quien había ingresado a un inmueble del pasaje Los Alisos y Los Sauces, al parecer para sustraer bienes.

En el lugar atemorizada, la propietaria de la casa, autorizó el ingreso y en el segundo piso de la vivienda, los efectivos encontraron a Dani Vilcapoma, reducido en el piso. Según los agraviados, mientras dormían había ruidos, por lo que al despertar encontraron a un desconocido en su cuarto.

Javier P.C. (36), quiso reducir al extraño y éste reaccionó violentamente, agrediéndolo con un cuchillo en el rostro. También resultó con lesiones el menor de iniciales J.P.P. (16).

El agresor que estaba ebrio fue atrapado, en su poder tenía un arma blanca, la cual fue incautada. El implicado en los presuntos delitos de tentativa de homicidio y violación de domicilio fue llevado a la Divincri Huancayo.