Tras completar la primera etapa de la 53° edición de la competencia Caminos del Inca 2025, el piloto huancaíno Eduardo Castro, le dedicó estos primeros especiales a la población que lo acompaña. Por otro lado el QS Rancing Team, decidió abandonar la competencia tras el incendio de uno de sus vehículos en Ahuac.

Entre los cinco líderes de esta tradicional competencia, se decidió en qué orden partirán hoy. Será primero con André Martínez, seguido de Luis Alayza, en tercera posición partirá Ronmel Palomino, mientras que los de mejor tiempos Raúl Orlandini y Eduardo Castro, saldrán en el 4to y 5to orden respectivamente.

El piloto huancaíno, Eduardo Castro, se mostró agradecido con el apoyo que recibe en la Incontrastable. “La carrera de ayer (domingo) ha sido dedicada a toda mi linda gente de Huancayo y esperemos llegar a Ayacucho sin muchas novedades”, refirió.

Esta 53° edición de Caminos del Inca 2025, estuvo lleno de sorpresas y malas noticias, principalmente con el incidente de uno de los vehículos del QS Racing Team, el coche N° 849 de Jenrry Quispe sufrió un incendio a pocos kilómetros de llegar a Ahuac, Quispe y su copiloto Gustavo Medina, sin embargo el team decidió abandonar la competencia.

“Quiero agradecer a toda la gente que se solidarizaron con nosotros, lamentablemente se hizo huevo en el tanque de combustible y eso llegó al tubo de escape que provocó el incendio. Por solidaridad con la familia abandonaremos la competencia y pedimos disculpas a toda la gente de Ayacucho que seguramente nos estaban esperando”, señaló el piloto Nelson Quispe.

Una de las más solicitadas también fue la piloto Fabiola Medina, “llegamos bien y para este segundo tramo queremos recuperar tiempos. Sé que lo podemos hacer”, dijo.