Debido a una fuerte nevada que cayó la madrugada del domingo en la carretera Canta - Huayllay, límite entre las regiones Lima, Junín y Pasco la partida de los coches de la 53° edición de la competencia Caminos del Inca 2025, se tuvo que retrasar una hora (de 8:00 a 9:00) para evitar accidentes en el primer time de Canta hasta la Cima

Pese a ello el primer bólido paso volando en el distrito de Santa Bárbara de Carhuacán -lugar de avistamiento de ovnis- al promediar las 9:28 de la mañana ante el aplauso y alegría de los espectadores que se quedaron hasta casi las 11:20 a.m. cuando hizo su paso el último coche y el auto N°0 que informa que la carrera ha culminado en esta competencia que se correrá toda la semana.

Bajo un hermoso cielo serrano alto andino, los coches competían km a km la ruta por este hermoso distrito que ha sido considerado en los últimos años en las competencias del automóvil Club Peruano tanto en caminos del Inca y el Rally Presidente de la República en el mes de mayo debido al trabajo de mantenimiento constante de las vías que ejecuta la comuna con su alcalde Fredy Cajachagua Baldeón

Los retos

A su llegada a Huancayo, Rommell Palomino señaló que tendrá que hacer mejoras a su auto.

“La temperatura adentro de la unidad se sentía a 120 grados”, dijo.

Pese a ello destacó que la carretera es diversa y no hubo mayor contratiempos. Se solidarizó con Jerry Quispe que tuvo que detenerse por un incendio de su bólido.

Por su parte André Martínez resaltó lo complicado de Caminos del Inca.

“Muchos problemas de frenos, complicado. Tenemos que cambiar el chip mundial de ir al ataque y administrar mucho más, porque los frenos no aguantan. Por el kilómetro 50, por ahí, se empiezan a calentar los frenos y tenemos que ir muy lento por cinco kilómetros para que se recupere y perdemos tiempo. Esta es una carrera muy distinta”, manifestó.

Se incendia el auto 849

La nevada no fue el único inconveniente que los pilotos enfrentaron. Se reportó que el vehículo número 849 de Jenrry Quispe sufrió un incendio a pocos kilómetros de llegar a Ahuac, generando que varias máquinas queden varadas detrás y no puedan culminar el especial. Afortunadamente Quispe y su copiloto Gustavo Medina salieron ilesos del siniestro.

Según narró Medina, ni él ni Quispe se dieron cuenta que su coche se incendiaba, fueron los espectadores quienes se percataron y les dieron aviso. La desolación se podía ver en sus rostros, el coche se quemó por completo sacándolos de carrera. El Automóvil Club Peruano tuvo que cancelar el segundo especial Paccha - Ahuac que inició a la 1:10 de la tarde, a 4200 metros sobre el nivel del mar.

La primera etapa del Rally une Lima con Huancayo,tiene como líder a Eduardo Castro y a Rommel Palomino en segundo lugar.

Mañana inicia la etapa Huancayo Ayacucho, desde las 8:00 horas, pasando por Churcampa, Maynay, Ichupata, Quinua y Chacco. El jueves 16 de octubre partirán de Ayacucho hacia Andahuaylas, de allí saldrán el viernes 17 hacia Cusco, y la competencia finalizará el domingo 19 de octubre en Arequipa.

