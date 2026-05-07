Los distritos de Pangoa y Río Tambo, en la provincia de Satipo, continuarán bajo estado de emergencia tras la decisión del Ejecutivo de extender esta medida extraordinaria por 60 días más en diferentes zonas del Vraem. La disposición entró en vigencia desde el 7 de mayo.

La ampliación fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 063-2026-PCM e incluye también localidades de Ayacucho y Cusco consideradas de alto riesgo por delitos relacionados al tráfico ilícito de drogas y hechos de violencia.

Según la norma, durante este periodo la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, que desarrollarán acciones de intervención e inteligencia en las zonas comprendidas. Además, el Gobierno prorrogó el estado de emergencia en varias provincias de Piura para enfrentar problemas de criminalidad e inseguridad.