El Ejecutivo oficializó la declaratoria del estado de emergencia en cinco distritos de la región Junín tras el sismo de magnitud 5.1 registrado el último sábado. La medida, aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 106-2026-PCM, tendrá una vigencia de 60 días y busca acelerar la atención a los damnificados, la reconstrucción y la ejecución de acciones de respuesta inmediata.

La declaratoria comprende los distritos de Chongos Bajo y San Juan de Iscos, en Chupaca, así como Chupuro, Viques y Huacrapuquio, en Huancayo. Según el decreto, las acciones serán ejecutadas por el Gobierno Regional de Junín y las municipalidades, con el apoyo técnico del Indeci y la intervención de diversos ministerios.

Entre las medidas previstas figuran la instalación de puestos médicos, envío de brigadas de salud, habilitación de espacios temporales para escolares, asistencia técnica a agricultores, despliegue de maquinaria pesada y la entrega de soluciones habitacionales para las familias damnificadas. Además, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas apoyarán las labores de seguridad, rescate y distribución de ayuda humanitaria.

Gobernador cuestiona emergencia

No obstante, el gobernador regional Zósimo Cárdenas cuestionó que los distritos de Ahuac y Huayucachi, también afectados por el movimiento telúrico, no hayan sido incluidos en la declaratoria.

“Si han sido zonas afectadas, deberían estar consideradas. Vamos a pedir una ampliación de esta declaratoria”, manifestó.

Cárdenas informó que continúa el empadronamiento de las familias afectadas y el registro de información en el SINPAD para gestionar el apoyo del Gobierno Central.

Asimismo, anunció que el Gobierno Regional destinó personal para apoyar a las municipalidades en estas labores y exhortó a los alcaldes a fortalecer sus acciones de Defensa Civil y la atención inmediata a la población.