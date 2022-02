El constante crecimiento de la oferta universitaria y el mayor acceso a la educación superior surgidos en los últimos años vienen de la mano con el aumento de casos de desempleo, subempleo y sobreeducación en el mercado laboral profesional, es decir, ser egresado o tener un título universitario en el país, no es garantía de tener un empleo seguro al dejar las aulas universitarias y más aun después de la pandemia. En la actualidad el 20% de los egresados se halla desempleado.

Menos empleos

El Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) estimó que tenemos 1,3 millones de peruanos que han pasado al subempleo y actualmente este afecta a 8,8 millones de peruanos. Asimismo, los ingresos salariales han retrocedido a niveles del 2015. “Se necesitan 400 mil empleos formales adicionales en el 2022, para atender la demanda de los empleos perdidos y de las personas que ingresan a trabajar, entre ellos los universitarios”, señalan.

En Junín las cuatro principales casas de estudio superior: Universidad Nacional Del Centro Del Perú (Uncp), Universidad Peruana Los Andes (Upla), Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt y Universidad Continental; albergan a 92,491 alumnos.

Demanda de puestos laborales

Según la jefa de Unidad de Tutoría y Seguimiento del Egresado de la UNCP, Karen Maldonado, un 70 % de alumnos que salen de las aulas universitarias tiene un empleo adecuado a su especialidad, un 10% esta sub empleado y el 20 % se halla desempleado. Según la especialista, las carreras con mayor demanda laboral son las ligadas al sector minero, le siguen las del sector pecuario entre otras. Con la pandemia, medicina ha tenido un nuevo auge. Por su parte el Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Junín, Efraín Cerrón Luján, señaló que con la pandemia la empleabilidad en este sector cayó , sin embargo, son optimistas a que esta situación mejore con la reactivación económica.

“Hay varios inconvenientes, porque no fácilmente encuentran trabajo, pues las empresas solicitan experiencia laboral y con dos años de paralización, no tienen la experiencia necesaria, por eso no les queda más que acceder a un empleo informal” refirió la autoridad de trabajo. El reto sigue siendo el reinventarse para adecuarse a las nuevas demandas.