En la región Junín, que cuenta con un millón 62 mil 500 ciudadanos habilitados para votar en las elecciones generales del 12 de abril del 2026. El 50.83% del electorado son mujeres, con 540 mil 97 electoras y 522 mil 403 varones, informó la ODPE.

Al respecto, el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Huancayo, Jesús Loayza Aramburú, destacó el rol importante que cumplen las mujeres en la sociedad peruana, tanto en el ámbito familiar como laboral y social.

cifras. La provincia de Huancayo concentra la mayor cantidad de mujeres electoras, con 240 mil 475, seguida de Satipo /73,211), Chanchamayo (66,391), Tarma (40,313), Jauja (38,465), Chupaca (28,662), Concepción (26,837), Yauli (15,263) y Junín (10,480).

Destacó que en el país se han impulsado diversos avances para fortalecer la participación política de las mujeres, entre ellos la implementación del principio de paridad y alternancia, que establece que las listas de candidatos deben estar conformadas por 50% de mujeres y 50% de varones ubicado de manera alternada, con el fin de promover una representación política más equitativa y ampliar la presencia femenina en los espacios de toma de decisiones.

La consejera regional Kelly Flores Mas, manifestó que en el Perú las mujeres la alternancias del 50% solo se da en las listas de consejeros y regidores pero no para los cargos de alcaldes y gobernadores regionales. Recordó que en el año 2022, se eliminó la paridad y alternancia motivada por diversos grupos políticos.

En las listas de presidente y vicepresidente si existe paridad, es decir dos varones y una mujer o dos mujeres y un varón pero no será alternado. Por eso en las listas el candidato presidencial es varón, primer vicepresidente varón y segunda vicepresidenta mujer.

Con respecto a los electores , pese a que representamos más del 50% de los electores, es lamentable que muchas mujeres voten por propuestas machistas que refuerzan la desigualdad. Es por ello que pidió a las mujeres mucha reflexión al elegir.

El 12 de abril se elegirán al presidente y vicepresidentes de la República, senadores y diputados y parlamento andino.