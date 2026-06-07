Los plantones y las exigencias que los trabajadores de la obra Corredor Vial Trujillo-Huanchaco expresaron durante los últimos días tuvieron eco. La Defensoría del Pueblo en La Libertad ha decidido intervenir para que el Gobierno Regional (GORE) La Libertad y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) conminen a la empresa que los contrató a pagarles los sueldos que les adeuda desde hace varios meses.

María del Carmen Olórtegui Risco, jefa de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, informó ayer que tras reunirse con los obreros y escuchar sus reclamos se levantó un acta que lleva las firmas de todos los trabajadores.

URGENTE

Ese documento, al que se ha anexado un oficio, ya ha sido ingresado a la Sunafil y al GORE La Libertad, esta última responsable de la obra, para que insten a los representantes del consorcio Vías Huanchaco a cancelar todo el dinero que les debe a los obreros. Se espera que el lunes haya respuesta.

“Hemos anotado todas las exigencias de los trabajadores porque consideramos que hay un abuso laboral. El acta ya se ha elevado a las autoridades competentes para que intercedan. Hay obreros a los que se les debe varios meses de sueldo. Otros han firmado documentos (supuestos contratos) y no se han quedado con ningún aval”, manifestó la jefa de la Defensoría.

De la misma manera, hay obreros que ya han sido despedidos, pero que no les han pagado lo que por ley les corresponde. “Eso es un atropello a su derecho laboral y es un abuso. El lunes un comisionado realizará la supervisión de este caso para ver cómo se resuelve. Nosotros no tenemos competencia directa, pero sí podemos estar monitoreando y mediando por ellos (trabajadores)”, resaltó.

SU POSICIÓN

El gerente general del GORE La Libertad, Rogger Ruiz Díaz, criticó el accionar de la contratista a cargo de los trabajos en el Corredor Vial Trujillo-Huanchaco por no pagar los sueldos de los obreros.

“Hacemos un llamado a la empresa a que se haga responsable de sus trabajadores. No es posible que ellos estén impagos. Es irresponsable por su parte. Y no solo es de ahora, se trata de un tema continuo. El GORE no le adeuda a la contratista por los trabajos avanzados hasta la fecha”, apuntó.

El funcionario comentó que representantes de la empresa han dicho que en los siguientes días estarán pagando.

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