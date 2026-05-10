En Junín, seis de cada 10 mujeres considera ideal tener solo dos hijos, de acuerdo con los resultados de la última ENDES, en el departamento de Junín. El 55,9% de las mujeres de 15 a 49 años considera que lo ideal es tener dos hijos. Asimismo, el 18,9% señaló que prefiere tener un hijo, mientras que el 14,6% considera ideal tener tres hijos, informó el director departamental del INEI Junín, Jhon Zumaeta Delgado.

Lud Carhuallanqui Llanos (41), es una de esas madres, que aplazó la maternidad y tuvo su primera bebé a los 41 años. Aunque su gestación fue complicada y alumbró a su bebé por cesárea en el hospital El Carmen, está feliz que Dios le haya dado este regalo y disfruta de la maternidad. Los motivos de postergar la maternidad es por motivo de trabajo y estudios.

PRIORIDAD. El decano del Colegio de Obstetras en la Tegión VI Junín, Wide León Lobo dijo que en la actualidad, las mujeres priorizan sus estudios y trabajo antes que ser madres. Por eso en la actualidad, hay mujeres que a los 35, 36 y 38 años deciden tener hijos cuando han logrado sus objetivos profesionales. Sin embargo, cuando ya son mayores, la gestación es de riesgo, por ello según el INEI, 35 de cada 100 nacimiento en Junín, son por cesárea. Otra cifra dada por el INEI y que preocupa, es que el 17,1% de adolescentes de 15 a 19 años del área rural ya son madres o se encuentran embarazadas por primera vez, cifra que supera ampliamente al 6,1% registrado en el área urbana.

“Es alarmante, que las adolescentes en zona rural ya son madres y no solo con un bebé, en Pichanaqui, tenemos una pacientes de 17 años y que está en el tercer embarazo. El primer bebé fue a los 13 años a causa de una violación, a los 14 tuvo otro bebé y ahora a los 17 años”, manifestó el decano del Colegio de Obstetras Región VI en Junín, Wide León.

Y aunque, los obstetras están empeñados en disminuir los embarazos en adolescentes, cuando concurren a las instituciones educativas a dar charlas, algunos padres y directores, no quieren que se mencione el uso de los métodos anticonceptivos, el uso correcto del preservativo, ni del riesgo de una gestación en la adolescente.

Cabe mencionar que la norma técnica, facultad al Ministerio de Salud, a atender a los adolescentes, quienes desde los 14 años, tienen acceso a los métodos anticonceptivos, que pueden solicitarlos en los centros de salud, sin ninguna restricción y previa consejería. En la zona rural, se encuentran muchos casos de menores de edad en periodo de gestación que continúan sus estudios.

Acotó que un adolescente tiene que estar informado, para que cuando inicien su vida sexual o tienen una sexualidad activa deben protegerse de un embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual, que se han incrementado en los jóvenes.

En el departamento de Junín, según el último censo nacional, existen más de 336 mil madres en el departamento de Junín; el 70,0% residen en el área urbana y el 30,0%, en el área rural. Las provincias que albergan el mayor porcentaje de madres son: Huancayo (39,8%), Satipo (13,2%) y Chanchamayo (12,7%); y las de menor porcentaje son: Junín (2,6%) y Yauli (4,0%), según el INEI.

Treinta y cinco de cada 100 nacimientos en Junín son por cesárea. el 35,4% de los nacimientos fueron por cesárea. Esto significa que, de cada 10 partos, cerca de cuatro se realizan mediante este procedimiento quirúrgico, reflejando cambios en las condiciones de atención del parto y el acceso a servicios de salud materna en la región. Wide León consideró que lo más conveniente para una mujer es alumbrar por parto vaginal.

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