A pocas semanas del inicio del año escolar, la Contraloría General de la República detectó deficiencias en 38 colegios de Huancayo, es decir, el 75 % de instituciones educativas en la zona.

Daños en infraestructura

La situación fue detallada en el Informe de Visita de Control N° 164-2026 y revela una situación alarmante: el 78.94 % de las aulas tienen techos en mal estado y el 68.42 % de paredes requieren mantenimiento urgente o, incluso, sustitución.

En los baños, el 73.68 % requiere mantenimiento y el 81.57 % no cuenta, ni siquiera, con un baño para discapacitados.El informe detecta también que el 100 % de colegios no cuenta con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y el 50 % posee extintores vencidos.

Esta situación debe ser regularizada por la UGEL Huancayo.

“Hemos notificado al director de la UGEL y tiene cinco días para notificar las medidas correctivas; deben informar cómo van mejorando. También agendaremos una reunión con las autoridades educativas para que informen”, detalló el gerente Regional de Control, Víctor Lizárraga Guerra.

La falta de docentes también podría perjudicar el inicio del año escolar: el 55.26 % de colegios reportó que la cantidad de maestros es insuficiente. Se reveló que el 73.68 % de los colegios no cuenta con un Proyecto Curricular Institucional (PCI) vigente y el 65.79 % carece de un Plan Anual de Trabajo (PAT) aprobado.

“Vamos a visitar comedores y centros de almacenamiento para verificar las condiciones en las que se dan desayunos y almuerzos a los escolares. También verificaremos el material educativo y la contratación docente”, finalizó Lizárraga.