Ayer a Jauja arribaron los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Provías Nacional y se reunieron con el alcalde de Jauja, Raimundo Flores y junto a otras autoridades locales recorrieron el aeropuerto Francisco Carlé que se encuentra inoperativo. “​(Lo de Orcotuna) es un proyecto de ley que todavía no se ha promulgado. Segundo, es una declaratoria de interés, es solo una declaratoria, el artículo del proyecto de ley no indica que se va a construir o que se tenga que hacer realidad (...). Ahora, lo que si es concreto, es el compromiso del MTC con este aeropuerto de Jauja y para este aeropuerto tiene a disposición un equipo técnico, tiene recursos que ascienden a S/353 millones (para el mejoramiento y ampliación del aeropuerto, que incluye liberación de predios, entre otros) y tenemos la voluntad de que Jauja no se puede quedar sin servicio aéreo”, manifestó la directora de la Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Paola Marín Ugarte.

Plazos

Marín Ugarte, remarcó que con la Resolución Ministerial n°162-2025-MTC/01.02, el MTC declaró en emergencia el servicio de transporte aéreo en el aeropuerto de Jauja debido al deterioro de su pista de aterrizaje. Sin embargo, adelantó que la prioridad ahora es la rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto Francisco Carlé. “Se cuenta con el expediente técnico para el reemplazo de la carpeta asfáltica para que el aeropuerto nuevamente reciba a los aviones, esto tiene que ser rápido e inmediato. La intervención será en abril del presente año y se espera que el trabajo de rehabilitación de la pista de aterrizaje se demore entre 45 a 60 días. Para junio estarán concluidos los trabajos”, precisó.

Asimismo, se prevé que la ampliación del aeropuerto inicie en octubre de 2025, siendo la primera fase programada para octubre de 2026.

Pedido

El alcalde provincial de Jauja, exigió que se dé prioridad a la rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto para que los vuelos se reaperturen en el más breve plazo en beneficio del desarrollo de la región Junín.

Finalmente, acordaron que tendrán reuniones técnicas más seguidas con las autoridades del MTC y CORPAC para que les informen sobre los avances correspondientes.