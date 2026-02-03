El valle del Mantaro y su arte brillaron en el Vaticano, pues estuvieron presentes en la última reunión del papa León XIV con los obispos del Perú. Fue monseñor Luis Alberto Huamán Camayo, arzobispo de Huancayo, quien entregó personalmente al sumo pontífice un tapiz elaborado por una artesana del distrito de Hualhuas.

Por otro lado, la estatua de Santa Rosa de Lima, inaugurada en los jardines vaticanos, también tiene sello wanka: fue elaborada con mármol travertino, proveniente de Sicaya y considerado el mejor de Latinoamérica.

Un sueño

Gabriela Maldonado Lazo, hija del reconocido y recordado artesano Faustino Maldonado, fue la encargada de elaborar el tapiz de lana en telar. Nunca supo que su obra sería para el sumo pontífice; aun así, imprimió en su arte una representación muy bien lograda del valle del Mantaro.

“Es el paisaje rural de Huancayo, con su riachuelo de agua cristalina y casas andinas con techos de tejas. Es la zona rural que se veía antes; tiene también nuestro nevado Huaytapallana al fondo”, señala la artesana.

Sin embargo, lo que más la conmueve es que todavía no parece creer que su obra haya llegado a la Santa Sede; un logro que siempre soñó alcanzar junto a su padre.

“Se me escarapeló el cuerpo; he sentido alegría y bendiciones de que nuestros trabajos, hechos con nuestras manos, lleguen y sean reconocidos a nivel mundial. A mi papito siempre le decía: ‘Papi, ¿a dónde llegarán nuestros trabajos?’, y ya llegaron al Vaticano”, cuenta emocionada Gabriela Maldonado.

Fue durante la audiencia del papa León XIV con los obispos peruanos que se entregó el presente, el cual generó el agrado del sumo pontífice; así lo cuenta el arzobispo de Huancayo.

“Le dijimos que representa al pueblo de la sierra central, que espera en algún momento que pueda visitarnos. Nos agradeció mucho y mandó bendiciones”, detalló monseñor Luis Huamán.

El mejor mármol

El travertino blanco, extraído de las canteras del distrito de Sicaya, ahora está inmortalizado en los jardines vaticanos, pues fue la materia prima con la que el escultor Edwin Morales elaboró una estatua de Santa Rosa de Lima. El material, de altísima calidad, es apreciado en toda Latinoamérica.