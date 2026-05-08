Junín ingresó oficialmente a la temporada de heladas y friaje con temperaturas que ya empezaron a descender hasta los 2° y 4° C en el valle del Mantaro, mientras que en zonas altoandinas podrían alcanzar niveles extremos de hasta menos 14° C. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió además el ingreso del primer friaje del año desde este fin de semana.

El analista meteorológico del Senamhi Junín, Winslao Huamán, explicó que la región ya ingresó a la temporada seca previa al invierno.

“Ya hemos empezado la temporada de seca y hemos tenido algunos descensos de temperatura nocturna mínima que han alcanzado valores de 2° y 4° C en el valle”, indicó. Precisó además que del 9 al 12 de mayo se registrará el primer friaje del año, con lluvias iniciales y posterior descenso térmico tanto diurno como nocturno.

El especialista detalló que julio será nuevamente el mes más crítico del invierno. “En el valle se pueden registrar hasta menos 4° C y en zonas altoandinas las temperaturas pueden llegar hasta -14° C”, señaló.

Mientras el descenso térmico se intensifica, el sector Salud ya monitorea el incremento de enfermedades respiratorias. De acuerdo con el último reporte de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín, solo en la última semana se notificaron 1,285 episodios de infecciones respiratorias agudas (IRAS) en menores de cinco años, acumulando 17,417 casos en lo que va del 2026. Asimismo, se reportaron 49 episodios de neumonía durante la última semana y un acumulado anual de 857 casos.

Exhortan a vacunar a niños contra el neumococo

La responsable de Epidemiología de la Red de Salud Valle del Mantaro (RSVM), Lic. Hiny Joaquin, informó que hasta la semana epidemiológica 16 se reportaron 5,126 casos de IRAS en menores de cinco años dentro de su jurisdicción (Huancayo y Concepción).

“Los distritos con mayor incidencia son Chupuro, Cullhuas, Concepción, Mariscal Castilla y Nueve de Julio. En estos lugares las bajas temperaturas y lluvias son más fuertes, por eso se presenta un incremento de IRAS”, explicó.

“Las vacunas son el único recurso que nos va a ayudar a mitigar y reducir el riesgo de que puedan tener estas enfermedades”, sostuvo la especialista, exhortando a los padres de familia a completar los esquemas de vacunación contra influenza, neumococo, sarampión y tos ferina.

El jefe de la Micro Red de Salud de Concepción, José Igreda, advirtió que los grupos más vulnerables son los niños menores de cinco años, gestantes, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes. “Las bajas temperaturas debilitan el sistema inmunológico y hacen proclive infecciones virales como influenza y bacterianas como neumonía”, explicó.

Algunos gobiernos locales superan el 40 % en tamizaje de anemia infantil. Foto: GEC.

Igreda señaló que sectores como Mariscal Castilla, Runatullo y las zonas altas de Comas son las más expuestas debido a las temperaturas bajo cero que suelen registrarse durante el invierno. Además, alertó que la anemia agrava el riesgo de complicaciones respiratorias en los pacientes. “La malnutrición y la anemia son factores de riesgo para todas las infecciones”, remarcó, insistiendo en la vacunación y prevención como principales medidas para evitar casos graves y fallecimientos durante la temporada de heladas y friaje.