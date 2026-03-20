El artista plástico Adolfo Ramos presenta la exposición “Huaylarsh para contener el rebose huancaíno” en el Instituto de la Juventud y Cultura de Huancayo, una colección de 15 cuadros que retratan la esencia del huyalarsh. La muestra, trabajada desde el año pasado, reúne escenas inspiradas en el huaylarsh antiguo y moderno, con una propuesta visual basada en el impresionismo.

“Es una técnica que implica no tanto detalle sino más efecto, con contrastes de luz y sombra”, explicó el artista. Ramos, con más de 20 años de trayectoria, destaca por un estilo propio en el que predominan las líneas verticales que generan dinamismo en sus obras.

“La intención es que no todo esté estático, sino que haya movimiento como en la danza”, señaló. Para lograrlo, combina el uso de fotografías tomadas en recorridos por diferentes distritos del valle del Mantaro con un proceso creativo que culmina en su taller.

“Antes pensaba que el huaylarsh era uno solo, pero al involucrarme vi que cada distrito tiene variantes en pasos, vestimenta y estilo”, comentó. Esta exploración lo ha llevado a representar otras expresiones como la chonguinada, la tunantada y los shapish.

Proyecto

El artista también proyecta a futuro la creación de una pinacoteca dedicada a las danzas de Junín, aunque reconoce la magnitud del reto.

“Quiero hacer una pinacoteca de todas las danzas, aunque me dijeron que nunca voy a terminar, porque hay una gran variedad”, afirmó entre risas. A pesar de ello, continúa recorriendo comunidades y festividades, impulsado de revalorar y difundir la cultura.