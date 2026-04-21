Diversos Jurados Electorales Especiales (JEE) continúan este martes 21 de abril con las audiencias públicas de recuento de votos en el marco de las Elecciones Generales 2026, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Según la programación oficial, las diligencias se desarrollan en distintas jurisdicciones del país, con el objetivo de revisar actas electorales que presentan observaciones y garantizar la transparencia del proceso.

De acuerdo con la programación oficial, las diligencias se desarrollan en la región Junín desde las 8:00 a.m., con audiencias a cargo de los JEE de Chanchamayo y Huancayo.

Entre las mesas de sufragio convocadas figuran la N.° 026797 (Satipo – Río Negro), la N.° 024998 (Huancayo – El Tambo), la N.° 902541 (Satipo – Río Tambo), la N.° 027465 (Chupaca – Yanacancha) y la N.° 027285 (Chupaca).

El proceso de recuento de votos consiste en la revisión pública y detallada de las actas observadas, permitiendo a las partes involucradas y a la ciudadanía verificar la correcta contabilización de los votos emitidos.

El JNE recordó que estas audiencias son abiertas y forman parte de los mecanismos de fiscalización electoral, fundamentales para asegurar la legitimidad de los resultados en las Elecciones Generales 2026.