En la madurez de su carrera artística, y después de mostrar la Danza de las Tijeras en numerosos escenarios del mundo, el maestro Ángel Cataño Huamán, conocido como “Rey Chicchi Para” o “Rey de las lluvias”, ha asumido dos nuevos retos: revalorar el quechua, su lengua materna, y formar a nuevos intérpretes de la mítica danza ancestral.

En calidad de director de la Asociación Cultural Yawar Chicchi, desde hace años recorre diversos poblados de los Andes peruanos identificando a los nuevos talentos que mantendrán viva la identidad cultural y las tradiciones de los pueblos originarios. También, busca masificar el idioma que le sirve como puente de comunicación con los Apus tutelares de las montañas andinas.

Nacido en San Marcos de Rocchac, provincia de Tayacaja, Huancavelica, se inició en la práctica de la danza a los ocho años, y ha cautivado a audiencias en varios continentes con la danza de sus ancestros, reconocida como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad desde el 2011.

“He recorrido los cinco continentes y varias regiones del país contando historias en quechua. En cada lugar he comprobado que, especialmente los extranjeros, muestran un gran interés por conocer más sobre nuestra historia. Ahora estoy intensificando la enseñanza del quechua para demostrarle al mundo que nuestra cultura está viva”, comenta.

En escenarios internacionales

Desde hace más de cincuenta años encarna a “Rey Chicchi Para”, personaje con el que ha compartido escenario junto a reconocidas estrellas internacionales, como Jennifer López y la fallecida Dolly Parton, y recientemente, en Lima, también interactuó con el popular youtuber, streamer y tiktoker Darren Jason Watkins Jr., más conocido como “Speed”.

En el 2012, el danzante deslumbró con sus tijeras al público de Los Ángeles cuando se presentó en el reality show ¡Q’Viva! The Chosen de Jennifer Lopez. Ese año, también bailó frente al elenco de Marc Anthony, quien quedó admirado por la fuerza y destreza física del artista peruano.

El danzante, que actualmente enseña la Danza de las Tijeras a niños y jóvenes, a lo largo de los años ha formado a varios artistas. Entre sus discípulos figuran, Luis Carrasco Gamboa (Tilín), Jhon de la Cruz Salcedo (Quinticha) y Benjamín Vidalón Navarro (Zurdo de Oro), jóvenes danzantes que brillan con luz propia.

En Lima aprovecha algunos espacios de Ate, como el parque de Los Anillos y el Real Plaza Puruchuco, para enseñar a muchos niños, jóvenes e incluso turistas de diversas nacionalidades. También enseña en distritos de Huancavelica, Junín y Apurímac.

“Este arte es mi vida y me ha permitido conocer el mundo, es muy valorado en otros continentes”, afirma Cataño, reconocido por el Ministerio de Cultura y el Congreso de la República.