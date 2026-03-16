Dos mujeres que fueron declaradas como desaparecidas en el accidente entre un minivan de transporte público y una camioneta particular, del pasado 2 de marzo en el sector de Infiernillo en Lima, hasta el momento no son halladas. Los familiares de ambas víctimas piden mayor presencia policial para dar con los restos.

Una de ellas es la docente Juana Iris Espinoza Villadesa, quien radicaba en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. Ella retornaba a la capital, luego de haber presentado sus documentos, postulando a una plaza en la provincia de Junín. Su esposo, Luis Román, menciona que realiza interminables jornadas de búsqueda, desde aquella fecha.

“Hay parte del chasis del carro que sigue dentro del río y la Policía dijo que lo sacaría pero nada. He dejado a mi hijo de 7 años en Lima y solo quiero hallar el cuerpo de mi esposa para velarla y llevarla a Lima”, manifestó Román.

Otra de las desaparecidas es Milagros Castañeda Santos (15), natural del distrito de Carhuamayo, en la provincia de Junín. Los familiares de la adolescente exigen mayor presencia policial que ayude en la búsqueda.

“Las autoridades vienen con equipos de rescate, pero solo están viendo un rato y se van. Nosotros somos los que buscamos los cuerpos y los hallamos, ahí recién llega la Policía y lo sacan”, dijeron.