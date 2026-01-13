Arrancó la “era Mosquera”, en el Sport Huancayo, el equipo de la Incontrastable que el año anterior no pudo acceder a un torneo internacional, este 2026 tiene la consigna de sacar la mayor cantidad de puntos al mando del estratega -que ya conoce lo que es jugar en la altura- y con futbolistas de experiencia.

Este microciclo de la pretemporada 2026, se inició ayer con los exámenes médicos que pasaron los 24 futbolistas del equipo huancaíno en la clínica Miranda, de El Tambo.

“Queremos mejorar lo que se hizo el año pasado, donde no se logró clasificar a un torneo internacional, pero este es un nuevo año para ver mejores cosas y el equipo se posicione en el lugar que se merece”, señaló el delantero Piero Alessandro Magallanes.

Por la tarde, desde las 15:30 horas, el plantel se concentró en el complejo deportivo de Sport Huancayo, que se tiene en el barrio Colpa, del distrito de Huayucachi, lugar donde llegó el estratega Roberto Mosquera, quien estará a la cabeza del grupo esta temporada.

La disciplina y experiencia en la Liga 1, hace que los jugadores confíen en la propuesta que pueda tener el DT.

“La mayoría de refuerzos nos conocemos y creo que todos llegaron para sumar, queremos que el equipo sobresalga en esta temporada. Sobre el profe Mosquera vamos a ver qué es lo que necesite él y su comando para que el equipo llegue de la mejor manera”, acotó el atacante nacional, Piero Magallanes.

El equipo lo integran: Ángel Gustavo Zamudio Chávez, Diego Nelson Campos Huamán, Aldair Edu Ccorahua Barboza, Jimmy Valoyes Córdova, Yonatan Yovanny Murillo Alegría, Marcelo Enrique Gaona Flores, Juan Augusto Barreda Bellido, Axel Joel Chávez Ydrogo, Jeremy Martin Rostaing Verástegui, Jean Franco Falconi Huamán, Hugo Alexis Ademir Ángeles Chávez, Ricardo Enrique Salcedo Smith, Diego César Carabaño Moleros, Leonardo Marcelo Villar Callupe, Edu Marcelo Villar Callupe, Piero Alessandro Magallanes Brogui, Javier Andres Sanguinetti, Isaias Nahuel Lujan, Rick Antonny Campodónico Pérez, Jeremy Jorge Canela Temoche, Ronal Omar Huaccha Jurado, Juan David Martinez Olivares, Yorleys Mena y Franco Javier Caballero.