Cientos de ciudadanos israelíes salieron nuevamente a las calles este sábado para expresar su rechazo al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Las manifestaciones se desarrollaron en distintas ciudades del país y estuvieron marcadas por reclamos vinculados a la crisis política interna, la guerra en Gaza y la exigencia de nuevos acuerdos diplomáticos en la región.

De acuerdo con la organización Movimiento de Protesta Prodemocracia Israelí, una de las principales concentraciones se llevó a cabo en la plaza Habima de Tel Aviv. En ese punto, cientos de asistentes se reunieron con pancartas y consignas enfocadas en la defensa de la democracia y en la necesidad de alcanzar acuerdos que reduzcan la tensión en Medio Oriente.

Durante la protesta, varios manifestantes mostraron mensajes con frases atribuidas al ex primer ministro israelí Isaac Rabin, quien impulsó los Acuerdos de Oslo y fue asesinado en 1995. Entre los carteles se podía leer la frase “La violencia socava los fundamentos de la democracia”, utilizada como símbolo del rechazo a la actual situación política del país.

Reclamos contra Netanyahu

Los asistentes también cuestionaron la situación judicial que enfrenta Netanyahu. Algunos carteles hacían referencia a la solicitud de indulto presentada por el mandatario en noviembre pasado, mientras continúa afrontando procesos por presuntos casos de corrupción, fraude y abuso de poder.

En una de las pancartas exhibidas durante la jornada también se leía el mensaje “La esperanza está en un acuerdo de paz, no en un acuerdo judicial”. Con ello, los manifestantes expresaron su rechazo a decisiones que consideran alejadas de las prioridades del país.

Las movilizaciones no se limitaron a la ciudad de Tel Aviv. En distintas localidades del país también se registraron concentraciones de ciudadanos en autopistas, puentes y cruces viales como parte de las protestas contra el Ejecutivo israelí.

En el puente de Kfar Yehoshua, ubicado en el norte de Israel, decenas de personas realizaron una manifestación contra el primer ministro. Durante esa concentración se escucharon mensajes donde calificaban a la actual administración como un “gobierno de masacre”.

Asimismo, se reportaron protestas en Haifa y Jerusalén. En la capital israelí, decenas de personas se reunieron en la plaza París, ubicada a pocos metros de la residencia privada de Netanyahu, donde repitieron consignas contra su gestión.