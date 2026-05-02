El candidato presidencial Roberto Sánchez se pronunció sobre la denuncia presentada por Juntos por el Perú contra el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, por una presunta vulneración al principio de neutralidad durante el proceso electoral.

Desde los exteriores del local de su partido en el jirón Tarma, en el Cercado de Lima, Sánchez cuestionó la conducta del burgomaestre y aseguró que habría incurrido en acciones incompatibles con su cargo.

“Creo que a todas luces hay una acción allí que viola la neutralidad. El señor no se ha dado cuenta que es el alcalde, tiene una autoridad edil y no tiene descanso como para emitir opiniones y acciones que contravienen esa neutralidad”, declaró.

El candidato indicó que la denuncia no responde únicamente a una postura partidaria y afirmó que otros sectores también habrían advertido posibles irregularidades.

También añadió que el caso debe seguir el procedimiento correspondiente en las instancias electorales.