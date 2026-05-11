Sport Huancayo volvió a sonreír. El Rojo Matador derrotó 2-1 a Juan Pablo II de Chongoyape y tomó un respiro importante en la tabla, dejando atrás la incómoda zona roja del descenso.

El equipo de Richard Pellejero mostró otra cara. Con Ronal Huaccha y Franco Caballero metiendo presión arriba, y Piero Magallanes apareciendo por todos lados como puntero, volante y hasta falso nueve, el cuadro local arrinconó a la visita. El premio llegó a los 20 minutos.

Magallanes metió un pase filtrado de crack y Javier Sanguinetti sacó un misil desde fuera del área para romper el cero y hacer explotar las tribunas con un golazo.

El Rojo siguió atacando y estuvo cerca del segundo. Hugo Ángeles ganó en las alturas tras un centro preciso, pero su cabezazo se fue desviado. Luego Jeremy Canela desbordó por derecha, pero le faltó serenidad en el último toque y desperdició una chance clarísima.

En la última del primer tiempo, Jorge Toledo mandó un centro venenoso desde la banda derecha, Cristhian Tizón pivoteó y Diego Alaniz apareció como un “9” de área para empujar el balón y silenciar momentáneamente el estadio con el 1-1.

La victoria se consolida

Pellejero movió el banco y mandó a la cancha a Yorleys Mena y Juan David Martínez para mantener peso ofensivo. La apuesta le funcionó. A los 65’, Martínez fue derribado dentro del área por Favio Agurto y el árbitro no dudó en cobrar penal. Piero Magallanes tomó la pelota con personalidad y definió con sangre fría para poner el 2-1 definitivo.

Martínez tuvo dos ocasiones clarísimas, incluso una donde intentó “sombrerear” al arquero, pero le faltó fineza en la definición. Al final, el Rojo aguantó con oficio hasta el pitazo final de Edwin Ordóñez y terminó celebrando tres puntos de oro.