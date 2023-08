La subgerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad de El Tambo, Beatriz Carrión, señaló que al menos el 90 % de las edificaciones en el distrito se encuentren construidas de manera informal, sin la debida autorización. Esta situación no solo representa un riesgo para la seguridad de los ocupantes y transeúntes, sino que también obstaculiza el desarrollo urbanístico planificado y ordenado.

Campaña

“Ante esta situación, la municipalidad emprendió una Campaña de Regularización de Licencias de Edificación y Habilitación para promover la formalización y legalización de las construcciones en el distrito”, manifestó.

Hasta el 31 de agosto, se realizará el descuento del 95 % en la Multa Administrativa impuesta a aquellos propietarios de edificaciones que no cuenten con la debida resolución de aprobación de habilitación urbana y no cuentan con la licencia de edificación decidan acogerse a esta campaña, el mismo que se da mediante Ordenanza Municipal N° 013-2023-MDT/CM/SO.

“Hacemos un llamado a todos los propietarios y responsables de edificaciones que aún no cuenten con la documentación requerida a que se sumen a esta campaña de regularización. La Municipalidad de El Tambo trabajará de manera diligente y receptiva para brindar el apoyo necesario y facilitar el proceso de legalización”, declaró. Asimismo, indicó que la atención se viene dando en los ambientes del Palacio Nuevo, el mismo que se encuentra al costado de la Comisaría de El Tambo, e lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.; y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

