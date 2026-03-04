La directora de la Institución Educativa Mariscal Castilla, ubicada en el distrito de El Tambo, María Esther Márquez Rondán, informó que una comisión de la Contraloría General de la República se encuentra realizando una inspección técnica a la infraestructura del plantel, tras las denuncias públicas sobre graves deficiencias estructurales, a pocas semanas del inicio del año escolar 2026.

inspección. La directora precisó que la visita corresponde a un proceso de fiscalización y que actualmente dos ingenieros —uno mecánico y otro civil— evalúan los techos, pabellones y demás ambientes educativos. “Esperamos que este proceso permita identificar responsabilidades y, sobre todo, garantizar una solución efectiva y transparente”, señaló.

Las observaciones surgen luego de que la comunidad educativa alertara que la moderna infraestructura, con apenas año y medio de uso, presenta filtraciones en los techos, debilitamiento en al menos 18 aulas y daños en laboratorios, talleres y el pabellón administrativo. Además, el colegio no cuenta con entrega formal de la obra.

Márquez Rondán señaló que, si bien desde el Gobierno Regional se habría anunciado de manera verbal trabajos de mantenimiento y la proyección de un sobretecho, la comunidad educativa exige una solución definitiva. La comisión de la Contraloría continuará con la revisión de documentación y del estado físico del plantel, mientras padres y docentes demandan garantías para el inicio seguro de clases.

Márquez Rondán indicó que, desde el Gobierno Regional, se habría comunicado verbalmente la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo y la posible construcción de un sobretecho; sin embargo, la comunidad educativa demanda una intervención integral que no se limite a soluciones temporales ante la temporada de lluvias.

La comisión de la Contraloría continuará con la revisión documentaria y técnica para determinar eventuales responsabilidades administrativas. Padres de familia y docentes esperan que el informe final.