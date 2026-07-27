Lo que habría sido una negociación para favorecer la resolución de un proceso administrativo disciplinario terminó con una intervención policial en flagrancia. Agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional detuvieron a un hombre que es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias, tras recibir parte del dinero que, según la denuncia, habría solicitado a cambio de “solucionar” el caso.

Intervenido

La intervención se realizó al promediar la 1:00 de la tarde del viernes 25 de julio en las inmediaciones del óvalo Julio Sumar, en el distrito de El Tambo, como parte de un operativo ejecutado por el Departamento de Investigación de Delitos Contra la Corrupción (Depdicc) Huancayo.

El detenido fue identificado como Jean Marco Chanco Córdova, de 31 años, quien, de acuerdo con la investigación preliminar, habría exigido inicialmente S/ 2,000 para gestionar el archivamiento de un procedimiento administrativo disciplinario que afrontaba la denunciante. Posteriormente, el monto habría sido reducido a S/ 1,500, pactándose una primera entrega de S/ 750.

Durante el registro personal, los efectivos hallaron S/ 750 en el bolsillo izquierdo de su buzo. Según la Policía, los billetes habían sido previamente fotocopiados y, al realizar el cotejo de los números de serie, estos coincidieron plenamente con el dinero entregado durante el operativo.

La hipótesis policial sostiene que el dinero habría sido solicitado con el argumento de influir en el resultado del procedimiento administrativo y que parte del monto también estaría destinado, presuntamente, al alcalde de la Municipalidad Distrital de El Tambo. Esta última afirmación forma parte de las investigaciones y deberá ser corroborada.