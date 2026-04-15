A diez meses de haberse anunciado con entusiasmo, el proyecto de drenaje pluvial para los sectores NG-16 y NH-17 del distrito de El Tambo enfrenta hoy un serio obstáculo: la falta de presupuesto.

Pese a haber sido presentado como una de las principales obras para mejorar la calidad de vida de más de 28 mil habitantes, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) no cuenta actualmente con los recursos necesarios para la elaboración de los expedientes técnicos.

El convenio inicial fue suscrito en junio de 2025, en el marco de las celebraciones por el Día del Campesino, en medio de una ceremonia festiva que contó con la presencia del entonces ministro Durich Whittembury. En aquella oportunidad, la población recibió con expectativa el anuncio de una inversión aproximada de 34 millones de soles destinada a solucionar los recurrentes problemas de inundaciones y colapso de desagües en zonas vulnerables del distrito.

Sin embargo, la realidad actual dista de lo prometido. El alcalde de El Tambo, Julio César Llallico, confirmó que no existe presupuesto disponible en el MVCS para avanzar con el expediente técnico, etapa clave para la ejecución de la obra. Esta situación ha generado preocupación en la comuna, que ahora busca alternativas para destrabar el proyecto.

Entre las gestiones en curso, el burgomaestre informó que se viene coordinando con congresistas de la región Junín para impulsar la aprobación de un crédito suplementario que permita financiar la iniciativa. Asimismo, no se descarta promover una modificación presupuestal desde el Congreso con el mismo objetivo.

El proyecto del sector NG-16 requiere una inversión de 18.3 millones de soles y beneficiaría a 14,645 personas, mientras que el sector NH-17 demanda 16.5 millones para favorecer a 13,533 ciudadanos. Ambas intervenciones son consideradas urgentes debido a los constantes aniegos que afectan a la población durante las temporadas de lluvias.