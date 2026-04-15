El observador de la Unión Europea en el Perú, Stanislav Kàzecky, aseguró que no se detectaron irregularidades durante la jornada electoral realizada el domingo 12 de abril en la región Ica. Sus declaraciones se dieron pese a las protestas registradas en los exteriores de la ODPE por presuntas anomalías denunciadas por algunos grupos políticos.

Comicios transparentes

El representante internacional precisó que la misión desplegada en la región supervisó distintas etapas del proceso y constató que los procedimientos se ejecutaron de manera adecuada.

Kàzecky explicó que los observadores permanecieron durante toda la noche electoral en centros de votación de la ciudad de Ica, donde siguieron el conteo de votos hasta la medianoche. Añadió que también realizaron visitas posteriores a la sede de la ODPE, donde continuaba el procesamiento de actas y resultados.

Respecto a las manifestaciones promovidas por simpatizantes de una organización política, señaló que se trató de una protesta breve que no alteró el desarrollo de la jornada. Remarcó que la labor principal de la misión fue observar el proceso de votación y escrutinio, sin advertir interrupciones ni incidentes relevantes.

El integrante de la misión europea informó además que el reporte preliminar nacional ya había sido presentado en Lima por el jefe de observadores, Davor Stier. Dicho documento reúne las conclusiones recogidas por los equipos desplazados en diversas regiones del país durante las Elecciones Generales 2026.

Según detalló, cerca de 150 observadores participaron en el seguimiento electoral en el Perú. En el caso de Ica, recorrieron las cinco principales ciudades y algunas localidades menores, donde verificaron la preparación previa y el desarrollo de la jornada cívica sin mayores contratiempos.

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