Una joven resultó herida luego de salir despedida de una motocicleta tras un accidente de tránsito ocurrido la noche de este miércoles en la intersección de los jirones San Judas y San Miguel.

En el lugar, personal de Serenazgo constató la colisión entre una moto lineal de placa 5232-UW y una camioneta de matrícula W5N-183, ambas con daños materiales.

Producto del impacto, Mari Ceballos, quien viajaba como acompañante en la motocicleta, cayó violentamente sobre el pavimento y quedó tendida en la vía con fuertes dolores en la espalda.

Según las primeras versiones, la joven se dirigía junto a su pareja a comprar alimentos cuando el conductor de la moto habría perdido el control. Personal del SAMU la trasladó a un hospital, mientras la Policía inició las investigaciones del caso.