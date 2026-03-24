Faltan solo 19 días para las Elecciones Generales del 12 de abril. Estos comicios, marcados por la crisis política —que permitió la participación de más de 30 organizaciones y la realización de cinco elecciones simultáneas (Presidente, Senadores Nacionales, Senadores Regionales, Diputados y Parlamento Andino)— sumada a la coyuntura tecnológica y ambiental, generarán cambios sustanciales en la jornada electoral a la que los peruanos están acostumbrados.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció la digitalización de resultados y la eliminación definitiva de los tradicionales hologramas de votación.

Sin hologramas

Uno de estos cambios, que no debe generar preocupación en el elector, es que los miembros de mesa —tras el sufragio y la firma en el padrón electoral— ya no colocarán el sticker holográfico en el DNI, el cual anteriormente servía como constancia de votación.

Elizabeth Hinostroza, especialista de Educación Electoral de la ONPE, señaló que aunque la medida ha generado dudas entre algunos votantes sobre cómo demostrarán su participación para evitar las temidas multas, la ONPE asegura que el registro está asegurado.

“Uno de los cambios para estas próximas elecciones del 12 de abril es que los hologramas —esos conocidos stickers que se pegaban detrás del DNI— ya no serán entregados. Ante la duda de los electores sobre cómo se acreditará el voto, recordamos que ellos firman el padrón y ponen su huella digital; por ese lado, no deben preocuparse. Es una innovación que, además, beneficia al medio ambiente”, explicó la especialista.

Horario extendido

Otro cambio clave para la jornada electoral del domingo 12 de abril es la ampliación del horario de sufragio. Las mesas abrirán sus puertas más temprano y cerrarán entrada la tarde; esto permitirá que ningún ciudadano se quede sin votar, a diferencia de procesos anteriores donde el cierre era a las 4:00 p. m.

“Para estas elecciones se ampliará el horario de votación: será desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Esto implica que los miembros de mesa deben llegar con mayor anticipación”, detalló Hinostroza.

Lo anterior representa un reto mayor para los ciudadanos sorteados como miembros de mesa. Ellos deberán acudir a sus locales de votación desde las 6:00 a. m. para garantizar la instalación de las mesas a las 7:00 a. m.; de lo contrario, se les aplicará la multa de ley correspondiente.

Se estima que el escrutinio tomará entre seis y ocho horas, un tiempo que podría extenderse debido al conteo de votos de las cinco elecciones simultáneas y la participación de más de 30 agrupaciones políticas. Ante este escenario, la capacitación previa de los integrantes de cada mesa será fundamental para agilizar la jornada y evitar errores en las actas.

“Hasta el momento, los miembros de mesa capacitados superan ligeramente el 6 %, pero aún no llegan al 10 %. Sin embargo, la experiencia de otros procesos electorales muestra que la mayoría recién se capacita faltando una o dos semanas”, detalló la especialista, al tiempo que recordó que este domingo se realizará una jornada de capacitación masiva.

Resultados

Los avances porcentuales de la ONPE, con mayor fiabilidad que las encuestas a boca de urna, y la difusión de resultados en televisión también vivirán una transformación digital. A partir de las 5:00 p. m., hora del cierre de mesas a nivel nacional, se habilitará un portal web de acceso público para seguir el escrutinio en tiempo real.

“Ya no va a salir un personal de la ONPE a indicar el porcentaje o quién va ganando. Vamos a tener una plataforma al ciudadano que va a estar abierta para todos. Esta web se va a actualizar cada 15 minutos y van a poder saber cómo va avanzando cada organización política”, subrayó Elizabeth Hinostroza.

Finalmente, la ONPE garantizó módulos temporales en los primeros pisos de todos los locales para facilitar el voto de adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad visual (quienes pueden solicitar plantillas en Braille) o ciudadanos con lesiones recientes. A este grupo de atención preferencial se sumarán los efectivos de las Fuerzas Armadas y policiales que se encuentren resguardando el material electoral, asegurando un proceso fluido, seguro y transparente para todos.