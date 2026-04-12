Las primeras mesas de sufragio en la provincia de Huancayo comenzaron a instalarse desde 6:13 horas de la mañana de este domingo 12 de abril, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La instalación más temprana se registró a las 6:13 a.m. en el distrito de El Tambo, en la mesa N.° 024928 ubicada en la Universidad Nacional del Centro del Perú. En esta mesa, los miembros titulares son: Adelina Huaccachi Ignacio (presidenta), Zoraida Natividad Hinostroza Costera (secretaria) y Maruja Orfelina Huamán Pérez (tercer miembro).
Minutos después, a las 6:25 a.m., en el distrito de Sapallanga, se instaló la mesa N.° 025447 en la institución educativa Chinchaysuyo. La mesa está presidida por Samuel Mucha Quinto, acompañado por Yanet René Obregón Antezala como secretaria y Dany Raúl Navarro Ludeña como tercer miembro.
Posteriormente, a las 6:30 a.m., se reportó la instalación de la mesa N.° 023978 en la institución educativa Sebastián Lorente, en Huancayo. Los miembros titulares son Raúl Elmer Arroyo Brocos (presidente), Geraldine Estrella Abanto Peña (secretaria) y Aldo Ernesto Alay Buendía (tercer miembro). Según el reporte del Ministerio Público, a las 8:23 a.m. ya se tiene el 100% de mesas instaladas.
Asimismo, en el centro poblado de Ingenio, distrito de El Tambo, se instaló la mesa N.° 025211 a las 6:37 a.m. en la institución educativa 30229. Esta mesa está conformada por Julia Muñoz Cerrón (presidenta), Anyela Papuico Zamudio (secretaria) y Mariana Brenda Obregón Ponce (tercer miembro).