Amador Vilcatoma, del Partido Político Ahora Nación, lidera votación al Senado por Junín. El también exrector de la UNCP encabeza el conteo parcial y, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, obtendría el escaño asignado al distrito electoral múltiple por la región Junín.

Al 94,771 % de actas contabilizadas para la elección del representante de Junín en la Cámara de Senadores por Distrito Electoral Múltiple, el candidato de Ahora Nación, Dr. Amador Vilcatoma, se perfila como el virtual senador por Junín con mayor respaldo ciudadano.

De acuerdo con la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el exrector de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) obtiene 16,345 votos, superando a David Jiménez, de Fuerza Popular, quien registra 10,718 votos. Más atrás figuran Miguel Traverso (Renovación Popular) con 9,549 votos, y María Morales (Juntos por el Perú) con 8,288 votos.

Opinión legal

El personero legal del partido político Ahora Nació”, Nelson Guido Machuca Castillo, indicó que, la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859), en su artículo 21, establece que “la elección de los senadores por distrito electoral múltiple se realiza aplicando el sistema mayoritario”; es decir, gana el candidato más votado, independientemente del resultado obtenido por su partido.

Asimismo, el artículo °31 de la referida ley refuerza este criterio al establecer que “en los casos en que se elija un solo representante al Senado por circunscripción electoral, es elegido quien obtiene la mayoría de votos válidos”.

A decir de Guido Machuca, la cifra repartidora no es aplicable en este caso (artículo 30). Además, señala que ya han obtenido respuesta por parte del Jurado Electoral Especial de Tacna, sobre un caso similar, sobre la publicación realizada por el Jurado Nacional de Elecciones, en su página oficial de Facebook de fecha 10 de abril del presente año, donde dicho órgano electoral confirmó este mecanismo para la asignación de escaños en el Senado por Distrito Electoral Múltiple.

“Los 30 escaños para el Senado elegido a nivel regional (distrito múltiple) se asignarán mediante mayoría relativa, es decir, lograrán escaños los candidatos que obtengan más votos”, señala la publicación.

En ese sentido, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Tacna ya emitió un pronunciamiento al respecto mediante el Oficio N° 000150-2026-ODPETACNAEG2026/ONPE, señalando que “en circunscripciones con un solo escaño senatorial, prevalece la votación individual del candidato por encima de la votación de lista, conforme al principio de mayoría relativa”.

Lidera

Cabe destacar que Ahora Nación ha superado la valla electoral del 5% del total de votos válidos y representación mínima de 7 diputados o 3 senadores, por lo que integrará el próximo Congreso bicameral para el periodo 2026-2031. La tendencia del conteo electoral mantiene al exrector de la UNCP liderando la votación desde hace semanas y todo hace indicar que el resultado será irreversible.

Con estos resultados parciales de la ONPE, al cierre de esta edición, y bajo el marco de la normativa electoral vigente, Amador Vilcatoma, se perfila como el virtual senador por Junín.

En la elección de diputados por Junín, Ahora Nación también encabeza la votación preferencial, siendo su candidato César Muedas el más votado de todas las listas con 17457 votos. Estos resultados fortalecerían el posicionamiento político de Ahora Nación en Junín.